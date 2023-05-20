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Российские войска ликвидировали две украинские группы диверсантов в ЛНР и ДНР

12:26 20.05.2023
Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска за минувшие сутки ликвидировали две украинские группы диверсантов на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы», - сказал он.

Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

Утром 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО было уничтожено 428 самолетов, 234 вертолета, 4 236 дронов, 423 ЗРК, 9 236 танков и других боевых бронемашин, 1 100 РСЗО, 4 859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 322 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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