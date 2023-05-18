Мотострелков наградили за спасение раненых с минного поля и другие подвиги в зоне СВО

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Бойцов мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) наградили в одном из тыловых районов специальной военной операции. Всего награды получили 12 человек, двое - ордена Мужества.

Остальные награжденные военнослужащие получили медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За укрепление боевого содружества», «Участнику специальной военной операции».

«Служу с ребятами, полк наш сформирован в Кировской области. Сегодня некоторые получили награды, в том числе и я. Сам я санинструктор, вытаскивал раненых с минного поля. Было несколько случаев, парни все живые остались. Победа будет за нами, СВО закончится, и все мы будем дома», - сказал после награждения санинструктор подразделения с позывным «Ножницы».

После вручения наград состоялся концерт ансамбля песни и пляски ЦВО. На импровизированной сцене коллектив исполнил несколько музыкальных номеров. Военнослужащие поблагодарили артистов теплыми овациями за поддержку и хорошее настроение, которым они зарядили бойцов перед выполнением боевых задач.

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