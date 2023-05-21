По делу проходит житель Волгограда Никита Журавель, который снял на видео факт сожжения Корана у Соборной мечети.

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Дело об осквернении Корана против жителя Волгограда передали в СК по Чечне. Соответствующее решение принял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили, что в Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. По данным следствия, подозреваемый сжег священную книгу мусульман, находясь в районе Соборной мечети в Волгограде. Свои действия молодой человек записывал на видео, после чего отправил его украинским спецслужбам.

Ранее ФСБ РФ опубликовало оперативные кадры задержания и допроса молодого человека, который пытался сжечь Коран рядом с мечетью в Волгограде. Задержанный признался, что работал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и рассчитывал получить за свою «работу» вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.