Увидит цель даже в тумане: как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне спецоперации

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От обнаружения цели до пуска ракеты из ЗРК «Стрела-10» проходит всего пять секунд. Время реакции у зенитно-ракетных комплексов ближнего действия превосходное, это позволяет подразделениям противовоздушной обороны ВДВ надежно защищать небо в зоне проведения спецоперации.

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» размещен на базе МТЛБ. Важной особенностью комплекса ближнего действия является то, что цель должна быть видна визуально. Именно поэтому место оператора боевой машины находится в пусковой установке.

Он вращается вместе с пусковой установкой и наблюдает за воздушным пространством в зоне ответственности комплекса. В последнее время часто работать приходится по беспилотникам, однако этим возможности машины не ограничиваются.

«По тепловизионной системе может увидеть цель и за туманом, и за облаками», - рассказывает командир машины с позывным «Тихий».

Машина проста в обслуживании. Перевод комплекса из походного положения в боевое занимает менее двадцати секунд. При этом, двигаясь со скоростью 20 километров в час, что является стандартной скоростью передвижения техники по пересеченной местности, комплекс продолжает работу.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. Это позволяет использовать комплекс непосредственно в ходе наступления или на марше. По сути, в этом и заключается его предназначение.

Радиопеленгатор у «Стрелы» пассивный, то есть излучение отсутствует как таковое, а значит комплекс не засечет ни один локатор, а при надлежащей маскировке он вовсе становится невидимым. Это делает ракетный удар по низколетящему вертолету или самолету неожиданным.

За время проведения спецоперации, эти ЗРК поражали все типы воздушных целей, кроме баллистических. «Стрелы» могут работать, как по целеуказаниям с других комплексов, так и в автономном режиме. Здесь, на линии соприкосновения, подразделениям противовоздушной обороны приходится постоянно менять тактику. Противник прекрасно оснащен и быстро реагирует на изменения.

Работы у расчетов много, и справляются они с ней хорошо. Порядка 90% всех воздушных целей успешно поражают силы и средства противовоздушной обороны. И чем надежнее работает ПВО, тем спокойнее работать всем остальным.

Кадры работы ЗРК «Стрела-10» смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева.

Ранее артиллеристы и ракетчики в зоне спецоперации отметили профессиональный праздник. Они встретили его на боевых постах в ходе работы.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов