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Отправить на дно: ветеран-подводник рассказал о потоплении крупнейшего лайнера Третьего рейха

Тимур Шерзад
17:38 06.05.2022
Станислав Звездов отметил, что тогда, в годы войны, он и его сослуживцы были патриотически настроены, и, несмотря на колоссальные потери, несмотря на все переживания, из войны они вышли победителями. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ветеран Великой Отечественной войны, гидроакустик подводной лодки С-13 Станислав Звездов, рассказал «Звезде», как выглядело знаменитое потопление крупнейшего германского лайнера «Вильгельм Густлофф» из отсеков советской субмарины. 

«Когда мне было 11 лет, я поступил в юношеский клуб моряков. Окончил его в 1941 году, и мы мечтали пойти в лодочный поход по Волге. Но тут грянула война. Я, как и все другие мальчишки, патриотически настроенный, пошел в военкомат, попросился в  подводный флот», - рассказал Звездов об истоках своего боевого пути. 

По словам ветерана, в те годы - чего, увы, нельзя сказать про сегодня - у него был обостренный слух. Поэтому он стал гидроакустиком. Звездов попал на подводную лодку С-13.

«Торпедировали крупнейший лайнер фашистской Германии "Вильгельм Густлофф", на борту которого было около 9 тысяч человек. Командир приказал: "Аппараты, товсь", "Аппараты, пли". И через 26 минут "непотопляемый лайнер", как его позиционировала фашистская Германия, затонул», - вспомнил ветеран. 

Станислав Звездов отметил, что тогда, в годы войны, он и его сослуживцы были патриотически настроены, и, несмотря на колоссальные потери, несмотря на все переживания, из войны они вышли победителями. 

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