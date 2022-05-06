Отправить на дно: ветеран-подводник рассказал о потоплении крупнейшего лайнера Третьего рейха

Станислав Звездов отметил, что тогда, в годы войны, он и его сослуживцы были патриотически настроены, и, несмотря на колоссальные потери, несмотря на все переживания, из войны они вышли победителями.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ветеран Великой Отечественной войны, гидроакустик подводной лодки С-13 Станислав Звездов, рассказал «Звезде», как выглядело знаменитое потопление крупнейшего германского лайнера «Вильгельм Густлофф» из отсеков советской субмарины.

«Когда мне было 11 лет, я поступил в юношеский клуб моряков. Окончил его в 1941 году, и мы мечтали пойти в лодочный поход по Волге. Но тут грянула война. Я, как и все другие мальчишки, патриотически настроенный, пошел в военкомат, попросился в подводный флот», - рассказал Звездов об истоках своего боевого пути.

По словам ветерана, в те годы - чего, увы, нельзя сказать про сегодня - у него был обостренный слух. Поэтому он стал гидроакустиком. Звездов попал на подводную лодку С-13.

«Торпедировали крупнейший лайнер фашистской Германии "Вильгельм Густлофф", на борту которого было около 9 тысяч человек. Командир приказал: "Аппараты, товсь", "Аппараты, пли". И через 26 минут "непотопляемый лайнер", как его позиционировала фашистская Германия, затонул», - вспомнил ветеран.

Станислав Звездов отметил, что тогда, в годы войны, он и его сослуживцы были патриотически настроены, и, несмотря на колоссальные потери, несмотря на все переживания, из войны они вышли победителями.