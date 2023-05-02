Среди эвакуированных самолетами ВКС России из Судана есть граждане Украины

Посольство РФ практически в полном составе осталось в стране и продолжает работу.

© Фото: Минобороны России

Среди эвакуированных самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) из Судана есть граждане Украины, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в этой стране.

Дипломатическое представительство почти в полном составе осталось в Судане, его сотрудники продолжают работать.

Ранее Минобороны показало на видео эвакуацию из Судана людей. В российском оборонном ведомстве уточнили, что военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили в РФ более 200 человек. Среди них как россияне, так и граждане стран СНГ.