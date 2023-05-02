В стране и мире Путин перенес День молодежи Анна Касаткина День молодежи в России раньше отмечался 27 июня. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин перенес День молодежи на последнюю субботу июня. Это следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания - 2 мая. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня. Ранее Путин заявил, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране. Экспертное мнение и аналитика