Путин перенес День молодежи
День молодежи в России раньше отмечался 27 июня.
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Президент России Владимир Путин перенес День молодежи на последнюю субботу июня. Это следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», - говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания - 2 мая. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня.
Ранее Путин заявил, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране.