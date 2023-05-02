«Динамо» и «Спартак» провели в Волгограде ретроматч в память об игре 1943 года

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Волгограде прошел ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В городе реконструировали события 1943 года, когда всего через три месяца после длительного и кровопролитного сражения сборная сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака».

Поединок стал символом возвращения к жизни. Ту атмосферу постарались воссоздать и сейчас. На новом стадионе «Волгоград Арена» собрались 40 тысяч зрителей. Игроки приехали на стадион на автобусах 30-х годов прошлого века. И судьи, и футболисты вышли на поле в стилизованной форме.

Команды играли в звездных составах. Болельщики могли видеть Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Мостового, тренеров Олега Романцева и Валерия Газзаева. Роман Павлюченко и Александр Самедов забили голы в ворота соперников. В итоге матч завершился счетом 2:0 в пользу «Спартака».

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