Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Динамо» и «Спартак» провели в Волгограде ретроматч в память об игре 1943 года

Андрей Аркадьев
10:31 02.05.2023
Столичный «Спартак» победил местное «Динамо» со счетом 2:0.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Волгограде прошел ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В городе реконструировали события 1943 года, когда всего через три месяца после длительного и кровопролитного сражения сборная сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака».

Поединок стал символом возвращения к жизни. Ту атмосферу постарались воссоздать и сейчас. На новом стадионе «Волгоград Арена» собрались 40 тысяч зрителей. Игроки приехали на стадион на автобусах 30-х годов прошлого века. И судьи, и футболисты вышли на поле в стилизованной форме.

Команды играли в звездных составах. Болельщики могли видеть Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Мостового, тренеров Олега Романцева и Валерия Газзаева. Роман Павлюченко и Александр Самедов забили голы в ворота соперников. В итоге матч завершился счетом 2:0 в пользу «Спартака».

Ранее мы писали, что в Ленинградской области открыт поисковый сезон «Вахты памяти».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:44 В стране и мире
Путин перенес День молодежи
10:24 В стране и мире
Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников спецоперации
08:50 В стране и мире
Видео
Эвакуированный из Судана рассказал, как «люди умирают у себя дома» из-за военного конфликта
06:33 В стране и мире
Шольц заявил, что ФРГ откажется от односторонних шагов в поставках оружия Украине
03:50 Армия
Видео
Расчет ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв боевиков в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Выживший в горящем танке боец рассказал, почему он получил позывной «Терминатор»
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.