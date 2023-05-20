Приложение 2ГИС стало недоступно для пользователей Google Play

В 2ГИС отметили, что пользователи Android по-прежнему могут скачать версию программы с официального сайта компании и в других магазинах приложений.

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В магазине приложений для операционной системы Android Google Play стал недоступен электронный справочник с картами городов 2ГИС.

«Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале компании.

В 2ГИС отметили, что процесс обновления данных будет продолжаться ежедневно, в приложении также будет доступна установка карт любых городов.

В сообщении организации также говорится, что пользователи Android по-прежнему могут скачать версию 2ГИС с сайта компании и в других магазинах приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

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