Минобороны России показало с высоты штурм укрепрайонов украинских националистов

Поддержку штурмовым отрядам обеспечивали бронегруппы на танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, а также на БМП-2.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало уникальные кадры штурма укрепрайона украинских боевиков в районе поселка Спорное. Штурмовым отрядам обеспечивали поддержку бронегруппы на танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, а также на БМП-2.

Управление и корректировка огня велась с помощью нескольких беспилотников в режиме реального времени. В результате наступательных действий российских военнослужащих был захвачен ротный опорный пункт националистов. Также были уничтожены несколько десятков боевиков и пулеметные доты.

Один из бойцов рассказал, что при наступлении один из танковых экипажей получил сразу два повреждения, но продолжил боевую работу. Он выехал на газоперекачивающую станцию и нанес огневое поражение противнику.

«Контузило, но тем не менее они продолжили дальше движение, не остановились, нанесли огневое поражение по противнику и откатились. Задача была выполнена», - рассказал он.

Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения позиций националистов российскими вертолетами Ка-52.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.