Минобороны России показало с высоты штурм укрепрайонов украинских националистов
Минобороны России показало уникальные кадры штурма укрепрайона украинских боевиков в районе поселка Спорное. Штурмовым отрядам обеспечивали поддержку бронегруппы на танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, а также на БМП-2.
Управление и корректировка огня велась с помощью нескольких беспилотников в режиме реального времени. В результате наступательных действий российских военнослужащих был захвачен ротный опорный пункт националистов. Также были уничтожены несколько десятков боевиков и пулеметные доты.
Один из бойцов рассказал, что при наступлении один из танковых экипажей получил сразу два повреждения, но продолжил боевую работу. Он выехал на газоперекачивающую станцию и нанес огневое поражение противнику.
«Контузило, но тем не менее они продолжили дальше движение, не остановились, нанесли огневое поражение по противнику и откатились. Задача была выполнена», - рассказал он.
Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения позиций националистов российскими вертолетами Ка-52.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.