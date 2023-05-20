Расчеты «Акаций» пресекли попытку украинских боевиков вести разведку боем у Новоселовки
Российские военнослужащие не позволили вооруженным формированиям украинских националистов провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новоселовки», - сказал он.
По словам офицера, после обнаружения противника расчеты 152-мм САУ 2С3 «Акация» поразили одну единицу автомобильной техники и живую силу боевиков.
Также Гордеев сообщил, что в районе населенного пункта Доброволье после получения данных от воздушной разведки реактивная артиллерия ВС РФ уничтожила 3 боевых машины пехоты (БМП), бронетранспортер, боевую разведывательную и дозорную машину, а также живую силу радикалов. Помимо этого, российские расчеты РСЗО «Град» нанесли поражение националистам в районе Зеленого Поля.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллеристы ВС РФ ударили по трем бригадам противника в районе Серебрянского лесничества. По его словам, перемещение украинских националистов удалось вскрыть благодаря работе разведки.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.