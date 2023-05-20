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Расчеты «Акаций» пресекли попытку украинских боевиков вести разведку боем у Новоселовки

08:29 20.05.2023
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток», в районе населенного пункта Доброволье ВС РФ уничтожили 3 БМП, бронетранспортер и живую силу противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие не позволили вооруженным формированиям украинских националистов провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новоселовки», - сказал он.

По словам офицера, после обнаружения противника расчеты 152-мм САУ 2С3 «Акация» поразили одну единицу автомобильной техники и живую силу боевиков.

Также Гордеев сообщил, что в районе населенного пункта Доброволье после получения данных от воздушной разведки реактивная артиллерия ВС РФ уничтожила 3 боевых машины пехоты (БМП), бронетранспортер, боевую разведывательную и дозорную машину, а также живую силу радикалов. Помимо этого, российские расчеты РСЗО «Град» нанесли поражение националистам в районе Зеленого Поля.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллеристы ВС РФ ударили по трем бригадам противника в районе Серебрянского лесничества. По его словам, перемещение украинских националистов удалось вскрыть благодаря работе разведки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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Расчеты «Акаций» пресекли попытку украинских боевиков вести разведку боем у Новоселовки
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