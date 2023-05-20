Армия Артиллеристы ВС РФ ударили по трем бригадам противника в районе Серебрянского лесничества Перемещение украинских националистов удалось вскрыть благодаря работе разведки. © Видео: Минобороны России © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Российские артиллеристы нанесли удар по трем бригадам украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Перемещение личного состава 81-ой аэромобильной бригады, 58-ой мотопехотной бригады и 25-ой воздушно-десантной бригады противника удалось вскрыть благодаря работе разведки. Затем по их позициям ударили наши артиллеристы. «В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике», - сказал Савчук. Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» показал, как уничтожает украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры опубликовали в Министерстве обороны России. По данным МО РФ, в общей сложности с начала спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 428 самолетов, 234 вертолета, 4 218 дронов, 423 ЗРК, 9 227 танков и других боевых бронемашин, 1100 РСЗО, 4 852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 304 единицы военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика