Украинская теннисистка Калинина объяснила отказ от рукопожатия с россиянкой Кудерметовой

После окончания полуфинальной встречи на турнире в Риме украинка сразу отправилась пожимать руку судье, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему отказалась от традиционного рукопожатия после окончания матча с россиянкой Вероники Кудерметовой. Встреча проходила в рамках полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме.

После победного розыгрыша украинка сразу отправилась пожимать руку судье на вышке, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», - передает ее слова спортивный интернет-портал «Чемпионат».

В финале представительница Украины встретится с шестой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая одолела Елену Остапенко, занимающую 20-е место в рейтинге WTA. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Ранее Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием граждан России и Белоруссии. Такое решение станет санкцией не для российских, а для украинских спортсменов, подчеркнули в федерации.