Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян

Бойкот соревнований станет санкцией не для российских, а для украинских спортсменов, подчеркнули в федерации.

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Украинская Федерация тенниса выступила против бойкота турниров с участием граждан России и Белоруссии.

«Это решение приведет к уничтожению украинского тенниса, ведь спортсмены этих стран (РФ и Белоруссии. - Прим. ред.) участвуют практически в каждом соревновании», - говорится в заявлении.

Такое решение станет рестрикцией не для российских, а для украинских теннисистов, считают в федерации.

«Если россиянам и белорусам разрешают соревноваться, надо играть с ними и побеждать, а не избегать битвы», - добавили в организации.

Ранее бойкотировать турниры с участием российских спортсменов предложил глава Министерства спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт.

Напомним, что в настоящий момент спортсменов из РФ и Белоруссии допускаются к международным турнирам только под нейтральным флагом.

Ранее издание Daily Mail утверждало, что россияне и белорусы должны будут подписать «кодекс поведения» для участия в Уимблдонском турнире.