Расчет РСЗО «Торнадо-С» показал, как уничтожает националистов в зоне спецоперации

Военнослужащие ВС РФ поражают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и ГСМ, а также узлы связи, средства ПВО и другие важные цели, находящиеся на расстоянии до 120 км.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции.

После получения целеуказаний от разведки, которая сообщила, что вооруженные формирования украинских националистов сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил, расчет РСЗО наносит удар 300-мм реактивными снарядами. «Торнадо-С» оборудована новой компьютеризированной системой, а также навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет вести еще более точный огонь на расстоянии до 120 километров.

«На "Торнадо-С" есть АСУ - автоматизированная система управления, что позволяет намного быстрее и точнее наводить машину для нанесения огневого поражения противнику», - сказал начальник расчета РСЗО «Торнадо-С» Евгений.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» поражают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), а также узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

«Когда мы выезжаем на задание, первое, что у нас в головах - что мы помогаем там своим, в первую очередь. От наших пусков зависит жизнь пехоты, тех парней, которые находятся ближе к линии соприкосновения», - добавил начальник расчета РСЗО «Торнадо-С» Евгений.

Ранее «Звезда» показала, как работают гаубицы «Мста-С» в зоне спецоперации. Самоходки ЦВО работают парами, в разы повышая эффективность стрельбы. Залп - и снаряд прилетает точно в пехоту украинских боевиков, пытавшихся укрыться густом лесу. Метко отработав, САУ быстро покидают место стрельбы.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.