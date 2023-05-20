В России изменили порядок информирования туристами о рискованных маршрутах

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В России вступил в действие новый порядок оповещения туристическими группами о маршрутах передвижения, которые связаны с повышенным риском для жизни. Соответствующие нововведения внесло Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Информировать МЧС России необходимо о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам», - передает РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что туристы смогут передать данные по интернету через официальный сайт ведомства или территориального органа МЧС РФ, а также заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в территориальном органе ведомства.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что туристские организации, инструкторы-проводники и туристы всегда должны информировать территориальное подразделение ведомства за 10 дней до начала поездки, напомнив, что перед планированием путешествия необходимо ознакомиться с условиями местности маршрута.

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус один из участников туристической группы, состоящей из пяти человек, скончался. По данным экстренных служб, трагедия произошла на высоте 4 800 м. В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что турист из Читы 1964 года рождения скончался от сердечного приступа.