ДТП с 60 машинами из-за пыльной бури в Иллинойсе привело к массовым жертвам
В результате пыльной бури, которая произошла в американском штате Иллинойс, на шоссе столкнулись порядка 60 легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Сообщается о многочисленных жертвах после того, как пыльная буря привела к столкновению от 40 до 60 машин на шоссе», - говорится в сообщении.
По данным источника, дорожно-транспортное происшествие случилось на пролегающем между штатами шоссе I-55. К настоящему моменту точное количество жертв неизвестно. Однако, как отмечает канал, более 30 человек были госпитализированы в медицинское учреждение.
«Причина аварии связана с сильным ветром, сдувающим грязь с сельскохозяйственных полей через шоссе, что привело к нулевой видимости», - заявили в полиции штата Иллинойс.
Местные власти приняли решение закрыть участок автодороги, на котором произошла массовая авария.
Накануне в Нижегородской области столкнулись несколько грузовиков и легковушка Kia Sportage. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 565-м километре автодороги М7 «Волга» в Воротынском районе. В результате аварии погиб водитель MAN, а также две женщины и мужчина, находившиеся в качестве пассажиров в Kia. Кроме того, в больницу доставлены водители легковушки и большегруза Scania.