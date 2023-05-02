Российский турист упал на скалы в Турции во время полета с парашютом

Мужчина получил множественные переломы и с трудом может разговаривать со спасателями, которые пытаются до него добраться.

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Российский турист упал на скалы в Турции во время одиночного полета с парашютом. Об инциденте сообщил портал Gerçek Alanya. В настоящее время спасатели пытаются эвакуировать мужчину.

ЧП произошло недалеко от крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. К этому часу известно, что турист получил несколько переломов и с трудом поддерживает связь со спасателями. Как только до мужчины доберутся, его сразу отправят в госпиталь на вертолете.

Ранее стало известно о крушении пожарного вертолета в Турции, в результате которого погибли двое россиян. По данным турецких СМИ, воздушное судно было арендовано Турецкой авиационной ассоциацией у России.