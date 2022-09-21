При крушении пожарного вертолета в Турции погибли двое россиян

По данным турецкой газеты, воздушное судно, которое участвовало в тушении пожаров, было арендовано Турецкой авиационной ассоциацией у России.

© Видео: doganburak29, Twitter © Фото: doganburak29, Twitter

Недалеко от Чардакского района Денизли в Турции разбился пожарный вертолет, в результате чего погибли двое россиян. Сначала газета Aydınlık писала, что ЧП привело к гибели одного человека и четырем пострадавшим, однако в посольстве РФ в Турции уточнили о двух погибших и трех пострадавших, которые являются гражданами России.

«С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина - инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое росграждан: пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин», - говорится в сообщении посольства России в Турции.

По данным турецкого издания, воздушное судно было арендовано Турецкой авиационной ассоциацией у России.

Ранее крушение самолета на гонках в Неваде попало на видео. В результате происшествия погиб пилот, сообщили в ассоциации Reno Air Racing Association.