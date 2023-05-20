В МЧС спрогнозировали самый высокий класс пожарной опасности в 4 федеральных округах

В северных районах страны сохраняется вероятность подтоплений в районах, где продолжаются ледоход и разливы рек.

© Фото: Robert Michael, dpa, GlobalLookPress

Специалисты ВНИИ ГОЧС представили прогноз чрезвычайных ситуаций на середину мая. Самый большой прирост количества термических точек и очагов возгораний происходит на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Там специалисты отмечают большую вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.

Самый высокий пятый класс пожарной опасности, который считается чрезвычайным, прогнозируется в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей, Башкортостана и Татарстана, южной части Уральского федерального округа и Красноярского края.

В северных районах страны сохраняется вероятность подтоплений в районах, где продолжаются ледоход и разливы рек. Это Республика Саха (Якутия), Чукотка, Иркутская область, Красноярский край, Томская область. В Краснодарском крае возможны дождевые паводки на реках бассейна реки Кубань.

ФГБУ ВНИИ ГОЧС - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий. Является головной научной организацией МЧС России по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С начала весны ландшафтные пожары полыхают в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Главное управление МЧС по Москве предупредило о высокой пожарной опасности (4 класс) в период с 18 по 21 мая.