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Пепел на месте леса: почему все новые очаги лесных пожаров появляются по всей России

Елена Сивонен
22:14 18.05.2023
Ландшафтные пожары полыхают в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Денис Бочаров, news.ru, GlobalLookPress
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Аномально сухая погода провоцирует все новые ландшафтные пожары. Их география стремительно расширяется - очаги появляются по всей России, огонь иногда переходи на жилые дома.

Огонь добрался до Челябинской области, пламя угрожает жилым домам под Усть-Катавом. Люди в панике. МЧС принимает все необходимые меры, работает спецтехника. Но густой дым от мощного огня по-прежнему заволакивает безоблачное небо.

Сильный ветер только способствует распространению огня. Пламя движется вдоль железнодорожного полотна. Главная задача - отстоять населенный пункт. На местную станцию прибыл пожарный поезд.

Продолжает гореть Свердловская область. Ситуация - критическая. Очагов возгорания в сравнении с прошлым годом уже в полтора раза больше. На площади 3,5 тысячи гектаров тушат 26 лесных пожаров. Местами точечно. Там, где нет дороги, вручную.

«Такая работа, спасаем лес от пожара. Ну, и, соответственно, населенные пункты», - говорит десантник-пожарный Приволжского авиаотделения ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Кузнецов.

На одном из мест работает почти тысяча человек. Помогает Центральный военный округ, экипажи вертолетов Ми-8. На очаги лесных пожаров они сбрасывают сотни тонн воды.

На сегодня огонь бушует в регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского федеральных округов, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

У стихии пожарные отвоевывают и территорию в Алтайском крае, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты. В Забайкальском крае, в одном из районов Читы, на месте 70 гектаров леса - черная полоса тлеющего пепла.

«Весь личный состав сейчас работает на кромке пожара. Затруднение в тушении пожара связано с тем, что горная местность, и малая техника», - поясняет начальник отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Дмитрий Алешин.

Ситуацию с природными пожарами в МЧС называют сложной, а прогноз ее развития дают неблагоприятный. В том числе, из-за засухи. Накануне этот вопрос подробно обсуждался на заседании президента Владимира Путина с членами правительства. Выслушав губернаторов пострадавших регионов и главу МЧС, президент подчеркнул, что надо переходить к конкретным действиям. И не ждать новых стихийных бедствий. Ведь огонь, как известно, ошибок не прощает.

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