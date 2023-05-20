ВКС привезли детям Донбасса компьютеры, сладости и игровую площадку

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Колонна грузовиков привезла в Донбасс 100 тонн груза от Воздушно-космических сил России. Это компьютеры для обучения, бытовые средства и игровая площадка для детских учреждений, медикаменты, и оборудование для медучреждений, предметы гигиены и быта, еда и вода для людей, которые живут в пунктах временного размещения, а также коптеры, тепловизионные прицелы, ремонтное оборудование, медицинские средства для подразделений ВС РФ.

Первыми подарки получили детские учреждения на территории Луганской Народной Республики.

«Военнослужащие нам организовали такой праздник с аниматорами, куклами, развлечениями, сладостями. Они нам постоянно помогают, и сегодня нам привезли и ноутбуки, и сладости для 1 июня. Это регулярно происходит: нам привозили и бытовую технику, и кроватки, и постельное и стиральные машины. Ребята постоянно спрашивают, и все, что мы просим, они нам постоянно привозят», - рассказала главный врач Луганского республиканского дома ребенка Ирина Копейка.

В Красный Луч привезли целую детскую площадку, разные материалы и оборудование, а также деревья.

«Как и до этого было, наши гости из Министерство обороны приехали с подарками для наших детей. Здесь содержатся дети, родители и семьи которых попали в тяжелую жизненную ситуацию. Нам уже привозили бытовую технику, компьютеры, оргтехнику, продукты питания. Мы в этом нуждались, мы эту помощь ждали и очень были рады», - говорит Лидия Мидюкова, заведующая филиалом Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как дети из Луганской Народной Республики с тяжелыми заболеваниями проходят реабилитацию в Ленинградской области.