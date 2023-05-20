В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стороны конфликта в Судане договорились о гуманитарном перемирии на 7 дней

Дмитрий Трунов
23:20 20.05.2023
Новое соглашение вступит в силу через 48 часов, говорится в сообщении.
Стороны конфликта в Судане договорились о гуманитарном перемирии на 7 дней
© Фото: Xinhua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Вооруженные силы Судана и Силы немедленного реагирования страны согласились на гуманитарное перемирие сроком на 7 дней, сообщает телеканал Al Arabiya.

Новое соглашение вступит в силу через 48 часов, говорится в сообщении. Ночью и в субботу утром по окрестностям столицы Судана Хартума были нанесены авиаудары, сообщает телеканал. Боевые действия в стране продолжаются уже шестую неделю.

Конфликт между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (немедленного реагирования) привел к нарушению правопорядка и грабежам, в которых обе стороны обвиняют друг друга. Запасы еды, денег и предметов первой необходимости быстро истощаются. Мирные жители оказались в ловушке гуманитарного кризиса и стали вынужденными переселенцами.

Очевидцы сообщили об авиаударах в южном Омдурмане и северном Бахри, двух городах, которые расположены через Нил от Хартума и образуют «тройную столицу» Судана. По словам очевидцев, взрывы произошли возле государственной телерадиокомпании в Омдурмане.

Прошлые подобные перемирия не соблюдались воюющими сторонами. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек погибли и по меньшей мере 5287 получили ранения.

Ранее военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили из Судана в РФ более 200 человек. Среди них как россияне, так и граждане стран СНГ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:57 В стране и мире
MWM: США рискуют престижем из-за неспособности F-16 противостоять российской авиации
20:27 В стране и мире
Видео
Шаг навстречу: как в Грузии отреагировали на возобновление авиасообщения с Москвой
19:06 В стране и мире
МИД Китая: международное сообщество не примет «западные правила»
17:04 В стране и мире
Видео
Момент крушения истребителя F-18 в Испании попал на видео
19:26 В стране и мире
Первый концерт сезона военных оркестров в парках прошел у стен Главного храма ВС РФ
Популярное
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.