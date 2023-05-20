Стороны конфликта в Судане договорились о гуманитарном перемирии на 7 дней

Новое соглашение вступит в силу через 48 часов, говорится в сообщении.

© Фото: Xinhua, GlobalLookPress

Вооруженные силы Судана и Силы немедленного реагирования страны согласились на гуманитарное перемирие сроком на 7 дней, сообщает телеканал Al Arabiya.

Новое соглашение вступит в силу через 48 часов, говорится в сообщении. Ночью и в субботу утром по окрестностям столицы Судана Хартума были нанесены авиаудары, сообщает телеканал. Боевые действия в стране продолжаются уже шестую неделю.

Конфликт между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (немедленного реагирования) привел к нарушению правопорядка и грабежам, в которых обе стороны обвиняют друг друга. Запасы еды, денег и предметов первой необходимости быстро истощаются. Мирные жители оказались в ловушке гуманитарного кризиса и стали вынужденными переселенцами.

Очевидцы сообщили об авиаударах в южном Омдурмане и северном Бахри, двух городах, которые расположены через Нил от Хартума и образуют «тройную столицу» Судана. По словам очевидцев, взрывы произошли возле государственной телерадиокомпании в Омдурмане.

Прошлые подобные перемирия не соблюдались воюющими сторонами. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек погибли и по меньшей мере 5287 получили ранения.

Ранее военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили из Судана в РФ более 200 человек. Среди них как россияне, так и граждане стран СНГ.