Армия МО РФ показало кадры боевой работы российских САУ «Мста-С» в зоне спецоперации Самоходные гаубицы уничтожают вражескую бронетехнику, ведут контрбатарейную борьбу и разносят на куски замаскированные укрепленные позиции противника. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южного военного округа. Гаубицы бьют по украинским боевикам в зоне специальной военной операции. В МО РФ уточнили, что 152-мм гаубицы уничтожают вражескую бронетехнику, ведут контрбатарейную борьбу и разносят на куски замаскированные укрепленные позиции противника. Сообщается, что дистанция ведения огня - до 30 километров. Расчеты применяют в том числе высокоточные боеприпасы, чтобы нанести неприятелю максимальный урон. При этом контроль поражения целей и корректировку артиллерийского огня выполняют расчеты беспилотников. Ранее сообщалось, что «Солнцепек» термобарическими снарядами уничтожил скопление украинских боевиков и вражеской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика