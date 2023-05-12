МО РФ показало кадры боевой работы российских САУ «Мста-С» в зоне спецоперации
Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южного военного округа. Гаубицы бьют по украинским боевикам в зоне специальной военной операции.
В МО РФ уточнили, что 152-мм гаубицы уничтожают вражескую бронетехнику, ведут контрбатарейную борьбу и разносят на куски замаскированные укрепленные позиции противника.
Сообщается, что дистанция ведения огня - до 30 километров. Расчеты применяют в том числе высокоточные боеприпасы, чтобы нанести неприятелю максимальный урон.
При этом контроль поражения целей и корректировку артиллерийского огня выполняют расчеты беспилотников.
Ранее сообщалось, что «Солнцепек» термобарическими снарядами уничтожил скопление украинских боевиков и вражеской бронетехники на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.