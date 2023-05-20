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Замглавы МИД РФ Грушко оценил планы Запада по передаче Киеву F-16

Ян Брацкий
15:02 20.05.2023
Ранее высокопоставленные чиновники в США заявили о готовности стран-союзников Вашингтона обсуждать передачу F-16 украинским войскам.
Замглавы МИД РФ Грушко оценил планы Запада по передаче Киеву F-16
© Фото: Staff Sgt. Kregg York, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Намерения стран коллективного Запада передать официальному Киеву истребители F-16 укладываются в логику дальнейшей эскалации. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», - цитирует ТАСС заявление замминистра.

Ранее американские СМИ сообщили о готовности стран-союзников Вашингтона обсуждать перспективы передачи F-16 украинским войскам. Президент США Джо Байден уже заявил, что поддержит подобные усилия.

В свою очередь в МИД РФ прокомментировали заявления официальный властей США о поставках F-16 Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их вводящей в заблуждение имитацией правового поведения. По ее словам, официальный Вашингтон занимается подтасовкой данных для реализации собственных целей.

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