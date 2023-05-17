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Десантники уничтожили шквальным огнем из БМД-4М опорный пункт украинских боевиков

Дмитрий Трунов
06:47 17.05.2023
Экипажи боевых машин открыли огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, а также с закрытых позиций из 100-миллиметрового орудия.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского опорного пункта силами бронегруппы одного из соединений Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.

Взводный опорник противника в лесу нашла разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника. К нему отправили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-4М.

Экипажи боевых машин открыли по украинским боевикам шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, а также с закрытых огневых позиций из 100-миллиметрового орудия. Личный состав ВСУ в опорных пунктах был уничтожен.

После выполнения задачи бронегруппа оперативно отошла в безопасный район.

Военнослужащие отмечают преимущества БМД-4М.

«Если сравнивать БМД-4 и БМД-2, новая машина более проходимая, маневренная. Механик счастлив: здесь идет полуавтомат. Спаренная пушка, 30-мм и 100-мм. Можем работать с закрытых позиций. Противник бежит, прячется. Эта машина - мощь», - говорит командир БМД с позывным «Пернатый».

Механик-водитель БМД-4М с позывным «Четвертый» работает на машине четвертый год. Учился на танкодромах, полигонах, и, по его словам, освоил ее основательно, получил большой опыт.

«За три года привык к машине. Управляется легко, в поворот заходит быстро, сложного ничего нет. Главное - по окончании работы вывезти экипаж в целости и сохранности. Победа будет за нами, это неизбежно», - говорит он.

Ранее российские минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении.

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