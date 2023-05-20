Синоптик Тишковец анонсировал открытие купального сезона в Москве

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В первой половине следующей недели в Москве сохранится вероятность осадков, причем их интенсивность и продолжительность будет увеличиваться, дожди примут ливневый характер, однако это не помешает процессу потепления в столичном регионе. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночное время температура не опустится ниже +8...+13 градусов. А днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.

«Во второй части грядущей семидневки майское солнце усилит прогрев уже до летних значений. Значит, заключительные дни весны ознаменуются так называемым метеорологического лета. Среднесуточная температура воздуха устойчиво станет выше +15 градусов. После полудня можно рассчитывать на +22...+27», - сказал он.

Метеоролог отметил, что в этом году в июне температура будет на 2 градуса выше, чем должно быть по многолетним значениям. С его слов, существует высокая вероятность того, что вода прогреется до комфортных значений +18...+20 уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон, по мнению Тишковца, наступит своевременно, чего не было в прошлом году. Эксперт также заявил, что в июне ожидается погода, которая соответствует июльским значениям.

«Лучше назвать июльским теплом, потому что это норма июля - 24-25 градусов. Вряд ли это жара. Это просто комфортное июльское тепло. Та температура, которая положена на "макушку" лета средней полосы России», - добавил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил причины аномально теплой погоды в Москве - 18 мая стало в столице самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до 27 градусов. По его словам, погода опережает свое развитие на два с половиной месяца. Синоптик пояснил, что насыщенные энергией солнечные лучи «пропекают» подстилающую поверхность, до летнего солнцестояния осталось чуть больше месяца.