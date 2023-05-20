Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств

Жест президента Сирии попал в топ американского Twitter и стал обсуждаемым.

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Президент Сирии Башар Асад снял наушники для перевода, как только Владимир Зеленский начал говорить о так называемых «военных преступлениях России» на саммите Лиги арабских государств. Об этом написал в Twitter американский журналист Джексон Хинкл.

Жест Асада попал в топ американского Twitter и стал обсуждаемым. Комментаторы пишут, что это понятная реакция, а также иронизируют над заявлениями Зеленского.

Президент Украины прибыл в саудовский город Джидда на саммит Лиги арабских государств 19 мая. Это первое мероприятие ЛАГ с участием Сирии после недавнего возвращения Дамаска в организацию. Участники Лиги приветствовали возвращение Асада и выразили надежду на скорейшее урегулирование сирийского кризиса.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил о «позитивном нейтралитете» ЛАГ в отношении украинского кризиса.

В ходе своего визита в Москву в марте 2023 года Асад сравнил Зеленского с «клоуном». Тогда же он заявил о признании Дамаском новых территорий России. Через некоторое время Украина ввела санкции против президента САР.