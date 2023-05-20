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Лавров уличил США в использовании украинского кризиса для подчинения западных союзников

Ян Брацкий
16:27 20.05.2023
На фоне агрессивной политики Вашингтона, возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alex Edelman, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки использовали украинский кризис для консолидации собственного лагеря в виде стран Евросоюза и других государств, которых Вашингтон подчинил своей воле. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая в рамках XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря. Мы это видим. Но эта консолидация все-таки скорее напоминает тотальное подчинение своей воле всех остальных. Одновременно возникла и линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством: странами Юга и Востока», - заявил Лавров.

Ранее на полях Ассамблее СВОП Лавров заявил о вступлении России в острейшую фазу противостояния с западным миром в лице США, НАТО и Евросоюза. По словам министра, агрессивный блок стремится не просто победить Россию на поле боя, но и устранить ее, как геополитического конкурента. На этом фоне, усиливается давление на независимые государства, стремящиеся занять самостоятельное место на международной политической арене.

Подобная агрессивная политика США побудит развивающиеся экономики отвернутся от них, заявил ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Своими шагами Белый дом бьет по долгосрочным целям, а в условиях угрозы жизненным интересам все больше формирующихся экономик будут выбирать суверенный путь развития, уверен дипломат.

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