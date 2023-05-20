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В Красноярске неизвестный открыл стрельбу в спортзале и забрал деньги у администратора

Ян Брацкий
14:37 20.05.2023
Злоумышленник дважды выстрелил в воздух, напугав администратора спортзала, забрал деньги из кассы и скрылся.
В Красноярске неизвестный открыл стрельбу в спортзале и забрал деньги у администратора
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Неизвестный устроил стрельбу в спортивном комплексе в Красноярске. До приезда полиции злоумышленник забрал деньги из кассы и скрылся. Инцидент произошел в Свердловской районе краевой столицы, пишет «360».

«Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца», - говорится в сообщении краевого главка МВД.

Сейчас на поиски стрелка мобилизованы силы полиции. На месте происшествия работает опергруппа, опрашиваются свидетели, устанавливаются другие обстоятельства дела.

Ранее стало известно о гибели жителя Санкт-Петербурга в перестрелке со штурмовавшими его квартиру полицейскими. Силовиков вызвали соседи дебошира. Пожилой мужчина стрелял из ружья, успев ранить сотрудника МЧС, вскрывавшего замок двери.

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