В Красноярске неизвестный открыл стрельбу в спортзале и забрал деньги у администратора

Злоумышленник дважды выстрелил в воздух, напугав администратора спортзала, забрал деньги из кассы и скрылся.

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Неизвестный устроил стрельбу в спортивном комплексе в Красноярске. До приезда полиции злоумышленник забрал деньги из кассы и скрылся. Инцидент произошел в Свердловской районе краевой столицы, пишет «360».

«Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца», - говорится в сообщении краевого главка МВД.

Сейчас на поиски стрелка мобилизованы силы полиции. На месте происшествия работает опергруппа, опрашиваются свидетели, устанавливаются другие обстоятельства дела.

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