В Петербурге смертельно ранили мужчину, стрелявшего в полицейских
Конфликт соседей на бытовой почве в Санкт-Петербурге закончился перестрелкой с полицией и гибелью виновника происшествия.
Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошел в жилом доме на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Вечером в пятницу жильцы обратились в дежурную часть с жалобой на 65-летнего соседа-дебошира.
Сотрудники полиции с помощью спасателей попытались проникнуть в квартиру правонарушителя через окно, но пенсионер выстрелил по ним ружья, ранив бойца МЧС в плечо. В ответ было принято решение о штурме квартиры с участием спецназа. И снова силовики попали под огонь.
«После того как сотрудники вошли в квартиру, хозяин открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту», - рассказали в пресс-службе МВД.
Дальнейшие действия развивались в соответствии законом «О полиции», который предусматривает применение табельного оружия для защиты полицейских.
«Ответным огнем злоумышленник был ранен, и скончался до прибытия скорой помощи», - сообщили в МВД.
При перестрелке никто из местных жителей не пострадал.
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