В Петербурге смертельно ранили мужчину, стрелявшего в полицейских

Житель Петербурга стрелял по полиции, и был смертельно ранен ответным огнем.

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Конфликт соседей на бытовой почве в Санкт-Петербурге закончился перестрелкой с полицией и гибелью виновника происшествия.

Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошел в жилом доме на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Вечером в пятницу жильцы обратились в дежурную часть с жалобой на 65-летнего соседа-дебошира.

Сотрудники полиции с помощью спасателей попытались проникнуть в квартиру правонарушителя через окно, но пенсионер выстрелил по ним ружья, ранив бойца МЧС в плечо. В ответ было принято решение о штурме квартиры с участием спецназа. И снова силовики попали под огонь.

«После того как сотрудники вошли в квартиру, хозяин открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту», - рассказали в пресс-службе МВД.

Дальнейшие действия развивались в соответствии законом «О полиции», который предусматривает применение табельного оружия для защиты полицейских.

«Ответным огнем злоумышленник был ранен, и скончался до прибытия скорой помощи», - сообщили в МВД.

При перестрелке никто из местных жителей не пострадал.

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