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В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле

Анна Назайкина
14:22 20.05.2023
В настоящий момент найденный объект осматривают соответствующие ведомства.
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В Польше была обнаружена боеголовка, по предварительным данным, той ракеты, обломки которой ранее нашли под городом Быдгощ в прошлом месяце, передает Polsat, ссылаясь на главу канцелярии польского лидера Павла Шрота.

«Что касается боеголовки - она найдена, ее осматривают соответствующие учреждения», - приводит издание его слова.

Польский чиновник назвал боеголовку ракеты особенной, потому что она изготовлена из бетона.

«В то же время, это особенная боеголовка. Она построена из бетона», - сказал Шрот.

Сообщения о том, что в Польше были обнаружены обломки неизвестного военного объекта, появились в конце апреля. Обнаружившие предмет очевидцы заявили, что обнаруженные объекты в длину составляли несколько метров и были воткнуты в землю.

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