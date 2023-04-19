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В Балашихе тело девочки нашли между балконом и козырьком рядом с местом падения ее матери

Анна Назайкина
14:29 19.04.2023
Предварительно, мать с ребенком выпали из окна квартиры.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Тело трехлетней девочки обнаружено рядом с местом падения ее погибшей матери в Балашихе. Кадры с места трагедии опубликовало ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, накануне на козырьке подъезда в жилом многоквартирном доме нашли тело женщины с травмами, полученными от падения с высоты. Других повреждений зафиксировано не было.

Впоследствии стало известно, что маленькая дочь упавшей женщины, которая проживала вместе, пропала. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Ребенка не удавалось найти со вчерашнего дня. Правоохранители осмотрели квартиру, канализационные коллекторы, побережья реки.

Позже тело ребенка нашли недалеко от места падения ее мамы - девочка лежала в пространстве между балконом второго этажа и козырьком подъезда. У нее были зафиксированы травмы, характерные для падения. Предположительно, мать с ребенком выпали из окна квартиры.

Брат погибшей в Балашихе женщины рассказал «360», что у нее были психологические проблемы. С его слов, она не вставала на учет, однако самостоятельно принимала препараты. Мужчина вспомнил, что встречался с погибшей в прошлую субботу. В сентябре она собиралась устроить дочь в детский сад. Было отмечено, что жительница Балашихи ни с кем не общалась, кроме родственников.

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