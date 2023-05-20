Российские войска уничтожили два склада боеприпасов противника в Авдеевке

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Военнослужащие ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских националистов в районе Авдеевки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ», - сказал он.

Игорь Конашенков также сообщил, что на Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Юг» в течение суток были ликвидированы до 210 украинских боевиков. Кроме того, российские бойцы уничтожили один танк, пять автомобилей, а также САУ Krab производства Польши и гаубицу Д-20.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы нанесли удар по трем бригадам украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества. Он отметил, что в результате удара противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.