Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что националисты понесли потери в живой силе и бронетехнике.

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ предотвратили попытку ротной тактической группы вооруженных формирований украинских националистов провести атаку на Соледаро-Артемовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«На Соледаро-Артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», - сказал он.

Офицер также заявил, что российский расчет ЗРК «Бук-М3» перехватили две ракеты РСЗО HIMARS производства США. Кроме того, артиллерийские расчеты РСЗО «Торнадо-С» соединения Южного военного округа (ЮВО) поразили 10 единиц автомобильной техники подвоза, а также самоходное орудие калибром 155 мм в районе населенного пункта Горняк.

По словам Астафьева, на Марьинском оперативном направлении российские мотострелки уничтожили 5 артиллерийских орудий различного калибра, а также три огневых позиции вражеских минометов и опорный пункт украинских боевиков.

Ранее российские военные провели успешную атаку в Артемовске и Авдеевке, нанеся удар по опорным пунктам и живой силе украинских боевиков. Артиллерией крупного калибра соединений ЮВО было уничтожено два скопления живой силы противника в районе Артемовска и два опорных пункта в Авдеевке.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.