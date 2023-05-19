Российские войска сорвали атаку боевиков на Соледаро-Артемовском направлении
Военнослужащие Вооруженных сил РФ предотвратили попытку ротной тактической группы вооруженных формирований украинских националистов провести атаку на Соледаро-Артемовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
«На Соледаро-Артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», - сказал он.
Офицер также заявил, что российский расчет ЗРК «Бук-М3» перехватили две ракеты РСЗО HIMARS производства США. Кроме того, артиллерийские расчеты РСЗО «Торнадо-С» соединения Южного военного округа (ЮВО) поразили 10 единиц автомобильной техники подвоза, а также самоходное орудие калибром 155 мм в районе населенного пункта Горняк.
По словам Астафьева, на Марьинском оперативном направлении российские мотострелки уничтожили 5 артиллерийских орудий различного калибра, а также три огневых позиции вражеских минометов и опорный пункт украинских боевиков.
Ранее российские военные провели успешную атаку в Артемовске и Авдеевке, нанеся удар по опорным пунктам и живой силе украинских боевиков. Артиллерией крупного калибра соединений ЮВО было уничтожено два скопления живой силы противника в районе Артемовска и два опорных пункта в Авдеевке.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.