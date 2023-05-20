ВС РФ за сутки перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow

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Российские военнослужащие за прошедшие сутки перехватили двенадцать снарядов реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32», - сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения «Восточной» группировки российских войск нанесли поражение украинским боевикам в районе Угледара. По словам Конашенкова, за сутки были уничтожены до 85-ти украинских националистов, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Ранее в Минобороны России уже сообщали о перехвате российскими средствами ПВО вражеских ракет Storm Shadow. Помимо крылатых ракет большой дальности, ВС РФ сбили три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.