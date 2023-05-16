Российские средства ПВО перехватили за сутки семь ракет Storm Shadow
Также ВС РФ перехватили три противорадиолокационные ракеты Harm и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
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Российским средствам ПВО за сутки удалось перехватить семь ракет Storm Shadow. Об этом ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», - сказал он.
ВС РФ были также перехвачены три противорадиолокационные ракеты Harm, а также семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, добавил Конашенков.
Накануне в российском оборонном ведомстве заявили об успешном перехвате крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.