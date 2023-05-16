Армия Российские средства ПВО перехватили за сутки семь ракет Storm Shadow Также ВС РФ перехватили три противорадиолокационные ракеты Harm и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. © Фото: Rept0n1x, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Читайте нас на: Российским средствам ПВО за сутки удалось перехватить семь ракет Storm Shadow. Об этом ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», - сказал он. ВС РФ были также перехвачены три противорадиолокационные ракеты Harm, а также семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, добавил Конашенков. Накануне в российском оборонном ведомстве заявили об успешном перехвате крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика