Кроме того, российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 112-й бригады теробороны в районе этого же населенного пункта.

© Видео: Минобороны России © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Российские ракетчики поразили пункт временной дислокации националистического батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетные подразделения Южной группировки войск поразили пункт временной дислокации 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” в Константиновке», - сказал он.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 112-й бригады теробороны в районе этого же населенного пункта и по складу боеприпасов в районе Верхнекаменска, добавил офицер.

Ранее Министерство обороны России показало кадры, на которых российские десантники на квадроциклах уничтожают скопление украинских националистов из ПТРК «Фагот».

Утром 24 февраля прошлого года РФ начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Цели СВО - освободить Луганскую и Донецкую народные республики, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

*«Айдар» - террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.