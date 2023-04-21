Российские десантники на квадроциклах уничтожили скопление украинских боевиков из ПТРК «Фагот»

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Российские десантники на квадроцикле уничтожили скопление пехоты ВСУ из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Кадры попадания публикует Минобороны России.

Военнослужащие из состава мобильного противотанкового резерва ВДВ, действующие на квадроциклах, получили задачу уничтожить скопление живой силы противника в лесопосадке. Они оперативно выдвинулись в указанный район для разведки и уничтожения цели.

Скопление пехоты удалось обнаружить с помощью тепловизионной аппаратуры.​ После этого расчет на квадроцикле поразил живую силу пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

В зоне спецоперации десантники совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям врага.​ После уничтожения сил неприятеля расчеты исчезают так же быстро, как и появился на огневом рубеже - они используют тактику «кочующей огневой точки». Защиты от пуль и осколков у квадроцикла нет. Броня сделала бы конструкцию более тяжелой и лишила бы расчет мобильности и маневренности.

Ранее корреспондент «Звезды» показал укрытие расчета ПТУР, не дающего покоя украинским боевикам.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.