По данным МО России, всего с начала спецоперации были уничтожены 4 208 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская авиация на Купянском направлении нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мехбригады и по подразделениям теробороны.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона. Речь идет о БПЛА «Валькирия», «Фурия» и «Лелека-100».

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых российские летчики показывают боевое патрулирование в зоне СВО из кабины Су-34.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите народных республик Донбасса были уничтожены 4 208 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.