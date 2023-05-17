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Российские летчики показали боевое патрулирование в зоне СВО из кабины Су-34

07:49 17.05.2023
Воздушное патрулирование и прикрытие подразделений ВС РФ осуществляется летчиками в любую погоду и в любое время суток.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры боевого патрулирования экипажами российских самолетов Су-34 в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Истребители-бомбардировщики круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Российские летчики в любую погоду и в любое время суток осуществляют воздушное патрулирование, а также прикрывают действия наших бойцов.

«Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее МО РФ показало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Восточного военного округа в зоне проведения СВО. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам, технике и живой силе вооруженных формирований украинских националистов. После выполнения боевой задачи летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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