Украинский дрон нанес удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара

По данным городских властей, в результате начался пожар на площади 4 гектара.

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Украинские националисты нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной в Энергодаре. Об этом сообщают городские власти.

«В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара», - написал глава администрации города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

Как утверждается, боевики нанесли удар, используя беспилотник. В результате преступных действий националистов началось возгорание на площади 4 гектара, пламя распространилось вдоль линии электропередачи. Сеновоз отметил, что эта ЛЭП питает город, а также насосную станцию.

«Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем», - рассказал он.

Также глава городской администрации добавил, что работы Запорожской атомной электростанции угроз нет.

Ранее, 3 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о взрывах в Энергодаре.