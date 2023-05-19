ВС РФ уничтожили «Градами» пункт дислокации и склад боеприпасов противника на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российская артиллерия уничтожила два минометных расчета и живую силу националистов в пяти населенных пунктах.

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Российские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили пункт временной дислокации и склад боеприпасов украинских националистов на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Запорожском направлении расчетами реактивной системы залпового огня "Град" были уничтожены пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов в населенном пункте Малиновка», - сказал он.

Помимо этого, артиллерия ВС РФ сокрушила два вражеских минометных расчета в районах населенных пунктов Белогорье и Новоданиловка, а также скопление живой силы боевиков в районах Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки. По словам Гордеева, расчеты ЗРК «Бук» и «Стрела-10» уничтожили два беспилотника «Фурия» и один дрон «Стрепет» противника.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Запорожском направлении российские военные перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также, по данным российского оборонного ведомства, Вооруженными силами РФ был сбит вертолет Ми-8 украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.