Кроме того, уничтожены 11 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Донецкой народной республики, отметили в оборонном ведомстве.

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Четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» перехвачены за сутки средствами противовоздушной обороны на Запорожском направлении. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Российской Федерации.

«Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пологи, Романовское Запорожской области, Горловка, Пески, Благодатное, Володино Донецкой Народной республики, Николаевка, Нововодяное и Кременная Луганской народной республики» ,- заявили в Минобороны РФ.

Помимо этого, российскими военными был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Как ранее отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, общие потери националистов на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 200 боевиков и иностранных наемников. Российским военнослужащим также удалось уничтожить один танк, три бронемашины, пять автомобилей и две САУ «Гвоздика», добавил он.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.