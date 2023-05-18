Российские войска уничтожили живую силу боевиков в Артемовске и Авдеевке

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ВС РФ уничтожили подразделения сил специальных операций националистов и батальоны иностранных наемников в Константиновке и Краматорске.

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в течение прошедших суток провели успешную атаку в Артемовске и Авдеевке, нанеся удар по опорным пунктам и живой силе украинских боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией крупного калибра соединений Южного военного округа уничтожено два скопления живой силы противника в районе Артемовска и два опорных пункта в Авдеевке», - сказал он.

Кроме того, в Авдеевке российские подразделения поразили склад боеприпасов и расположения резервов противника.

Офицер также заявил, что ракетные подразделения «Южной» группировки войск поразили пункты временной дислокации 28-й механизированной бригады вооруженных формирований украинских националистов, а также подразделения сил специальных операций украинской армии и батальоны иностранных наемников в районах Константиновки и Краматорска.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили три вражеских беспилотника «Фурия», минометный расчет, а также склад с боеприпасами на Купянском направлении. Также он заявил, что расчеты ЗРК «Тор» и ЗРПК «Панцирь-С» сбили три украинских разведывательных дрона.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.