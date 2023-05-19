Bloomberg: Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму
Ранее японские официальные лица заявляли о том, что президент Украины будет присутствовать на встрече «семерки» в дистанционном формате.
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибудет на саммит G7, который в этот раз состоится в японской Хиросиме, передает агентство Bloomberg.
Японские власти ранее заявляли о том, что президент Украины будет присутствовать на встрече «семерки», но в дистанционном формате.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций против Москвы на саммите «Группы семи» в Японии.
Накануне, 18 мая, американский лидер прилетел на авиабазу США в японском городе Ивакуни, чтобы принять участие в саммите G7. Оттуда он отправился в Хиросиму.