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Эксперт Душкин: программисты, дизайнеры и журналисты могут потерять работу из-за ИИ прямо сейчас

Анна Назайкина
12:20 09.04.2023
Риск, в частности, есть для младших программистов, которые выполняли простые функции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: 360-berlin, Jens Knappe, GlobalLookPress
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Эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе со «Звездой» назвал профессии, которые в настоящий момент оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей, в частности, появления чата GPT.

«Прямо сейчас напрячься надо тем, кто занимается написанием разного рода текстов таким рутинных, не творческих -  не писатели, не сценаристы, а вот именно копирайтеры и рерайтеры», - сказал он.

Людям в этих профессиях эксперт посоветовал срочно менять квалификацию. В частности, в промт-инженеров, которые умеют находиться общий язык с нейросетью.

«Те, кто пишут студенческие работы, диссертации. Это не очень этичная деятельность, но тем не менее это большой рынок. Им тоже надо уже думать о том, как в другое место пойти», - добавил Душкин.

По его словам, риск также есть для дизайнеров, но именно для тех, кто создает «совершенно рутинные вещи». Кроме того, под угрозой могут оказаться младшие программисты.

«Код написать какой-нибудь простенький, какую-нибудь простую функцию реализовать, они (нейросети - Прим. ред.) могут», - объяснил он.

Душкин также отметил, что есть риски и для художников, однако не для всех. Те художники, которые способны создавать яркие образы и воздействовать на эмоциональную сферу человека, останутся.

«Для них наоборот хорошо бы научиться использовать эти новые инструменты. Для того, чтобы делать это еще круче», - сказал он.

Ранее CNBC со ссылкой на отчет банка писал, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что около 300 миллионов человек лишатся работы

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