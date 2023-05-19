Артиллеристы ВДВ ударили из «Ноны-С» по позициям боевиков на правом берегу Днепра

Артиллеристы открыли прицельную стрельбу по навесной траектории с открытых позиций по подразделениям националистов.

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Минобороны России показало, как артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск нанесли удар по живой силе и технике украинских боевиков на правом берегу Днепра. Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» ВДВ каждый день работают по позициям противника.

Самоходки совершили тактический маневр на огневые позиции националистов. После наведения по заданным координатам артиллеристы открыли прицельную стрельбу по навесной траектории с открытых позиций по подразделениям боевиков. Наводят и корректируют огонь разведчики с помощью беспилотников.

«Выполняем задачу по уничтожению опорного пункта противника на той стороне Днепра. Победа будет за нами», - сказал механик-водитель САУ «Нона-С» с позывным «Урал».

Ранее десантники уничтожили шквальным огнем из БМД-4М опорный пункт украинских боевиков.