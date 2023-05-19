Military Watch Magazine: 32 ракеты Patriot были потрачены впустую при попытке сбить «Кинжал»

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Американская система ПВО Patriot во время недавней атаки выпустила 32 ракеты в попытке сбить российский «Кинжал», но все они промахнулись, пишет издание Military Watch Magazine. Только этот залп стоил примерно 96 миллионов долларов. А потом дорогостоящий ЗРК был поражен российской ракетой.

Patriot были предназначены для защиты Киева после крупных российских ударов по критически важной инфраструктуре, пишет издание. Их мобильность и более ограниченные секторы обстрела, чем даже у советских вариантов системы С-300, сужают их пригодность для использования вблизи линии фронта.

Украина получила две единицы Patriot с середины апреля, причем одна из них доставлена менее чем за месяц до недавнего удара. Соединенные Штаты не хотели поставлять эти системы Киеву или разрешать это своим европейским союзникам не только из-за ограниченных арсеналов, но также из-за их чрезвычайно высокой стоимости и возможного значительного репутационного ущерба.

Отказ системы был широко предсказан в свете ее очень скромного боевого опыта против гораздо более простых ракет, чем те, что есть в российском арсенале, говорится в публикации.

Однако в конце концов Вашингтон согласился на передачу ЗРК Украине из-за постоянного давления со стороны европейских союзников, опасений, что украинские населенные пункты станут непригодными для жизни из-за российских ударов по критически важной инфраструктуре, и очень серьезного истощения средств ПВО у Киева.

Безусловно, это самые дорогостоящие военные активы, которые Украина имеет на вооружении, и их поставка поглотила большую часть средств, выделяемых на помощь Киеву. Это инвестиции, которые, как уже давно утверждали многие аналитики, будут далеко не прибыльными, заключает издание.

Во время ночного удара гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» 16 мая были уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС этой системы в Киеве.