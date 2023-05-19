Россия и Армения обсудили борьбу с распространением дезинформации

Переговоры прошли на полях встречи главы МИД России Сергея Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

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В Москве прошли российско-армянские межмидовские консультации по вопросам информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и работы со СМИ, сообщает Министерство иностранных дел России. Переговоры прошли на полях встречи главы МИД России Сергея Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Стороны обменялись мнениями о взаимодействии в информационном пространстве. Дипломаты обсудили также противодействие распространению дезинформации.

Представители МИД России и Армении высказали заинтересованность в дальнейшем расширении контактов и обменов между СМИ двух стран.

В Москве 19 мая прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и РФ. На ней обсуждались нормализация связей между Арменией и Азербайджаном, а также делимитация границ конфликтующих государств.